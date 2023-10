Hamas entführt Familie in den Gazastreifen

Er habe mehrere Stunden nicht mit seiner Familie telefoniert. Nachdem er sie nicht erreichen konnte, ortete er das Handy seiner Frau in der Ortschaft Khan Yunis im Gazastreifen. Asher kontaktierte die Polizei und das Heimatfrontkommando. «Ich weiss nicht, was los ist. Ich brauche Hilfe, um meine Frau, meine Töchter und meine Schwiegermutter zu erreichen.»

Am späten Abend erste Entführte befreit

Die Hamas bestätigte am Samstagabend die Entführungen: «Dutzende Soldaten» seien in den Gazastreifen verschleppt worden, allerdings wurden auch Zivilisten entführt. Die Soldaten, darunter auch Offiziere, würden im Gazastreifen an «sicheren Orten» festgehalten, teilte am Samstag ein Sprecher des militärischen Arms der Hamas mit. Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen.