Israel: Noam (61) rettete seinen Sohn vor der Hamas

Am 7. Oktober fiel die Terrororganisation Hamas in Israel ein.

Er hatte noch nie solche Angst

Noam Tibon ist 61 Jahre alt und ein erfahrener Soldat. Er hat Erfahrungen als Fallschirmjäger im Libanon und als Kämpfer einer Eliteeinheit für Terrorismusabwehr. Dennoch verspürte er kaum jemals solche Angst wie an jenem Morgen: «Ich war oft in Gefahr, aber wenn du weisst, dass deine Enkeltöchter getötet oder entführt werden könnten, ist das wirklich beängstigend», schildert er. Bevor er aufbrach, hatte er seinen Sohn angewiesen, sich im Sicherheitsraum zu verschanzen und möglichst keinen Mucks von sich zu geben. Doch er wusste nicht, ob seine Anweisungen sie retten würden.

Auf dem Weg in den Süden sahen Tibon und seine Frau das Ausmass der Tragödie. «Ich habe so etwas noch nie gesehen», erzählt Tibon. Und er hat 35 Jahre beim Militär auf dem Buckel. Mitten auf der Strasse lieferten sich israelische Soldaten Gefechte mit Terroristen, Leichen lagen auf dem Weg und Zivilistinnen und Zivilisten rannten ihnen entgegen. «Es waren Szenen, die man sonst nur aus Filmen kennt», so Tibon weiter. Doch er wusste, sie waren real und sein Sohn war mittendrin.

«Diese Männer sind Helden»

Obwohl sein Sohn in grösster Gefahr war, sammelte das Ehepaar die fliehenden Zivilistinnen und Zivilisten ein und brachte sie in Sicherheit. Seine Frau kümmerte sich zudem um verletzte Soldaten und brachte sie in ein Spital. Tibon hingegen reiste allein weiter in Richtung seines Sohnes Familie. Auf dem Weg stiess er auf einen alten Militärfreund – auch er war allein losgezogen, um den Menschen im Süden zu helfen. Gemeinsam zogen sie weiter bis Nahal Oz, wobei sie auf zwei Militäreinheiten stiessen, denen sie sich anschlossen.