Warum kam es zu Konflikten zwischen Eritreern?

Am Samstag kam in Israel, in Norwegen und in der Schweiz zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Menschen aus Eritrea.

Zuerst in Tel Aviv in Israel und in der Stadt Bergen in Norwegen – am Abend dann auch noch in Opfikon ZH: An mehreren Orten der Welt kam es am Samstag zu schweren Auseinandersetzungen mit Eritreern. Was ist passiert?