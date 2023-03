Israel: Netanjahu entlässt Verteidigungsminister Galant

Netanjahu habe Galant in sein Büro zitiert und ihm erklärt, dass er kein Vertrauen mehr in ihn habe.

Netanjahu habe Galant in sein Büro zitiert und ihm erklärt, dass er kein Vertrauen mehr in ihn habe.

Galants Aufruf stiess auf ein geteiltes Echo

Organisatoren der Massenproteste gegen die Reform teilten nach Galants Ansprache mit, die Demonstrationen würden bis zur kompletten Aufgabe der Reformpläne fortgesetzt. Sie haben eine «Woche der Störung» mit zahlreichen Protesten angekündigt. Am Samstagabend versammelten sich nach Medienberichten in der Küstenmetropole Tel Aviv wieder etwa 200’000 Demonstranten. Auch in anderen Städten beteiligten sich Zehntausende an Kundgebungen.