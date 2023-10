Raketenalarm: Deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz muss in den Schutzraum

Am Dienstagabend kam es in Tel Aviv zu einem Raketenalarm, während die deutsche Delegation nach Ägypten weiterfliegen wollte.

Passagiere wurden aufgefordert, sich auf den Boden zu legen

Die Passagiere seien aufgefordert worden, sich auf dem Flugfeld des Ben-Gurion-Flughafens auf den Boden zu legen. Der Kanzler lag dem Bericht zufolge nicht auf dem Rollfeld, sondern lief stattdessen zu einem nahe gelegenen Container und von dort in einen Schutzraum. Nach wenigen Minuten hätten die Passagiere wieder in das Flugzeug steigen können.

Scholz war am Dienstag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen und hatte in Tel Aviv Gespräche mit Regierungschef Benjamin Netanjahu und Präsident Isaac Herzog geführt. In Kairo will er am Mittwoch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi insbesondere über die humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen.