Gazastreifen : Israel reagiert mit Luftangriffen auf Brandballons

An Ballons befestigte Brandsätze lösten im Süden Israels Brände aus. Als Vergeltung nahm die israelische Luftwaffe Ziele der Hamas unter Beschuss.

An Ballons befestigte Brandsätze hatten nach Angaben der israelischen Feuerwehr am Donnerstag vier Brände in der südisraelischen Region Eschkol an der Grenze zum Gazastreifen ausgelöst. Die Feuer waren demnach aber «klein und ungefährlich» und konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.