Wegen Zunahme der Fälle : Israel ruft alle Menschen über 60 zur dritten Corona-Impfung auf

In Israel steigen die Ansteckungszahlen wieder an. Nun sind alle Menschen über 60 aufgerufen, ihre Immunität mit einer dritten Impfung zu verstärken.

Angesichts einer Zunahme der Corona-Fälle seit einigen Wochen ruft Israel alle Einwohner über 60 Jahren dazu auf, sich ein drittes Mal gegen das Virus impfen zu lassen. Dies verkündete Regierungschef Naftali Bennett am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache. Die Aufforderung richte sich an alle Menschen in der betroffenen Altersgruppe, bei denen die zweite Impfung mehr als fünf Monate her sei.