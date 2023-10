Israel: Schweizer DJ trat kurz vor Hamas-Angriff auf Festival auf

Der Schweizer DJ «Jumpstreet», der mit bürgerlichem Name Raffael Willi heisst, legte nur kurz vor dem Angriff am Festial auf.

Die Terrororganisation Hamas hat am Samstagmorgen Besucher und Besucherinnen des Nova Musikfestivals angegriffen, getötet und entführt. Wie jetzt bekannt wurde, war auch ein Schweizer DJ am Festival aufgetreten . Raffael Willi, der unter dem DJ-Pseudonym «Jumpstreet» auflegt, hatte seinen Auftritt nur kurz bevor die Hamas-Terroristen das Festival und dessen Gäste angriffen, wie der « Blick » schreibt.

Willi trat als vierter Künstler am frühen Samstagmorgen auf. Sein DJ-Set dauerte bis etwa 4.30 Uhr. Nurwenig später hörte er aus seinem Hotel die Kampfgeräusche. «Ich hatte grosses Glück, dass ich direkt nach meinem Auftritt nach Tel Aviv zurückkehrte, bevor der Angriff begann», so der DJ gegenüber dem «Blick». «Um fünf Uhr ging ich ins Hotel zurück. Dort hörte ich plötzlich Raketen», sagt Willi.

Nur zwei Stunden nach dem Auftritt des DJs aus Luzern griffen Hamas-Terroristen das Nova Festival an und töteten und entführten wahllos Festivalgänger. Statt Musik erklangen plötzlich Sirenen und Explosionen. Willi erfuhr vom Angriff und ging schnell zu Flughafen. «Mit sieben Stunden Verspätung ist mein Flieger nach Istanbul doch noch abgeflogen», sagt er dem «Blick». Dort habe er kurz übernachtet und sei dann am Morgen weiter nach Basel geflogen. «Ich habe immenses Glück gehabt.»

Der Musiker gibt am Sonntag auf Instagram Entwarnung und schreibt, er sei sicher in der Schweiz gelandet. Für die vielen besorgten Nachrichten bedankt sich Willi. ««Ich bin schockiert und fühle mit all meinen Freunden, die einen geliebten Menschen in diesem sinnlosen Angriff auf Unschuldige verloren haben», schreibt er in einem Post. Der Angriff sei eine Tragödie für die friedliche Community.