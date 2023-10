Hamas haben Deutsche aus Israel entführt

Kämpfer der islamistischen Hamas haben nach Angaben des israelischen Militärs Israelis in den Gazastreifen entführt . Zuvor kursierten in sozialen Medien zahlreiche Videos von israelischen Geiseln.

Die Hamas-Terroristen haben am Samstag das Nova-Festival nahe der Grenze zwischen Gaza und Israel angegriffen. Dort fand eine nächtliche Party zum jüdischen Feiertag Sukkot statt. Doch als die Morgendämmerung anbrach, erklangen die Sirenen. «Wir hatten nicht einmal einen Platz, um uns zu verstecken, weil wir uns auf einem offenen Platz befanden», sagte eine Besucherin gegenüber CNN. «Alle gerieten in Panik und begannen, ihre Sachen zu holen.»

Shani Louk wurde entführt

Beim Angriff auf das Festival wurden offenbar mehrere Menschen entführt. Einzelheiten über die Geiseln werden bekannt, da Familienangehörige ihre Verwandten auf Videos erkennen, die aus dem Gazastreifen im Umlauf sind.



In einem von CNN verifizierten Video ist eine bewusstlose Frau zu sehen, die von bewaffneten Kämpfern in Gaza vorgeführt wird. Dabei handelt es sich um Shani Louk (30). Sie ist deutsch-israelische Doppelbürgerin. Ihr Cousin bestätigte gegenüber der «Washington Post», dass Louk das Musikfestival besuchte. Auf dem Video ist die junge Frau regungslos zu sehen. Ein mit einer Panzerfaust Bewaffneter hat sein Bein über ihre Taille gelegt; der andere hält ein Büschel ihrer Dreadlocks. Auch die Schwester der Entführten bestätigt, dass es sich bei der Frau im Video um Shani Louk handelt. Die Mutter der 30-Jährigen wendet sich per Video auf Deutsch verzweifelt an die Weltöffentlichkeit.