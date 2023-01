Plant Israel Sturz von palästinensischer Autonomiebehörde?

Tel Aviv : Israel soll Sturz von palästinensischer Autonomiebehörde planen

Die neue Hardliner-Regierung in Israel wolle die international anerkannte Autonomiebehörde «finanziell und institutionell an den Abgrund» rücken, sagt der palästinensische Ministerpräsident.

Die israelische Regierung hat es nach Angaben des palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtajjeh auf den Sturz der Palästinensischen Autonomiebehörde abgesehen. Die neue Hardliner-Regierung in Israel wolle die international anerkannte Autonomiebehörde «finanziell und institutionell an den Abgrund» rücken, sagte Schtajjeh am Montag.