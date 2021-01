Das Flugverbot für internationale Flüge gilt bis am Sonntag.

Israel stellt wegen der jüngsten Mutationen des Coronavirus seine internationalen Flugverbindungen für fast eine Woche weitgehend ein. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag mitteilte, tritt die Flugsperre in der Nacht zum Dienstag um 00.00 Uhr Ortszeit in Kraft und gilt bis zum Sonntag. «Wir schliessen die Lüfte hermetisch ab, von seltenen Ausnahmen abgesehen», sagte Netanjahu. Die Massnahme solle verhindern, dass mutierte Coronavirus-Varianten ins Land gelangten.