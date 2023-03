Eran Zahavi erklärt Rücktritt, weil er kein Einzelzimmer hat

Am Dienstag trifft Israel in der EM-Quali in Genf auf die Schweizer Nati (20.45 Uhr).

Mit 33 Treffern ist Eran Zahavi der Rekordtorschütze Israels. Mittlerweile spielt der ehemalige PSV- und Palermo-Stürmer wieder in seiner Heimat bei Maccabi Tel Aviv und trifft dort am Laufmeter. Doch trotz seiner 22 Toren in der laufenden Saison wird der 35-Jährige der Nati -Defensive am Dienstagabend keine Schwierigkeiten bereiten. Das Thema Nationalmannschaft hat sich für Zahavi seit dem letzten Herbst erledigt.