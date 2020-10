Naher Osten : Israel und Bahrain unterzeichnen Abkommen

Mit der Unterschrift können zwischen den beiden Ländern nun formell die diplomatischen Beziehungen aufgenommen werden. US-Finanzminister Mnuchin hat dies als «aussergewöhnlichste Ergebnis der vergangenen 25 Jahre» im arabischen Raum bezeichnet.

Israel und Bahrain haben bei einer Zeremonie in Manama ein Kommuniqué zur formellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand am Sonntag bei einem Besuch hochrangiger Vertreter aus Israel und den USA in der Hauptstadt des Golfstaats Bahrains statt. Zuvor waren eine israelische und eine US-Delegation am Sonntag gemeinsam in den Golfstaat gereist.