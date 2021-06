Tierschützer jubeln : Israel verbietet als erstes Land den Verkauf von Tierpelz im Modehandel

In Israel ist der Handel mit Tierpelzen für Modezwecke bald verboten. Diese Entscheidung sei ein wichtiger «ethischer Präzedenzfall», sagt die internationale Anti-Pelz-Allianz.

Ähnliche Verbote gibt es bis jetzt nur in wenigen Städten.

Tierpelze für Modezwecke werden in Israel bald verboten sein.

Israel wird in sechs Monaten den Handel mit Tierpelzen für Modezwecke verbieten.

Israel will als erstes Land der Welt den Handel mit Pelzen für Modezwecke verbieten. Das hat das israelische Umweltministerium mitgeteilt. Das Verbot werde in sechs Monaten in Kraft treten.