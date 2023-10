Israel: Welche Rolle spielt Iran bei den Terrorangriffen?

Irans Präsident Ebrahim Raisi (l.) und Hossein Salami, der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarde, während einer Militärparade in Teheran, 22. September 2023. AFP

Darum gehts Iran ist Israels Erzfeind Nummer Eins.

Entsprechend ist Teheran auch der grösste Unterstützer der palästinensischen Hamas.

Die Terrororganisation nimmt dennoch für sich in Anspruch, die Angriffe auf Israel eigenständig geplant zu haben, Iran habe damit nichts zu tun.

Allerdings soll es schon seit August zu Treffen zwischen der Hamas und den iranischen «Islamischen Revolutionsgarden» gekommen sein.

Letzte Woche habe Teheran grünes Licht für den Angriff gegeben, berichtet das «Wall Street Journal».

Iran half bei der Planung des Überraschungsangriffs der Hamas auf Israel am Samstag und gaben bei einem Treffen in Beirut am vergangenen Montag grünes Licht für den Angriff. Das schreibt das «Wall Street Journal», das sich dabei auf hochrangige Mitglieder der Hamas und der libanesischen Hisbollah beruft.

Demnach arbeiteten Mitglieder der iranischen «Islamischen Revolutionsgarden» seit August mit der Hamas zusammen, um die breit angelegten Angriffe auf Israel zu planen.

Iran als grösster Unterstützer der Hamas

Die Details des grössten Angriffs in der Geschichte Israels seien bei mehreren Treffen in Beirut ausgearbeitet worden, so das «Wall Street Journal». An den Treffen hätten iranische Revolutionsgarden sowie Vertreter der sunnitischen Hamas und der schiitischen Hisbollah-Miliz teilgenommen.

Tatsächlich gilt Iran als der grösste Unterstützer der palästinensischen Terrororganisationen. Monatlich soll Teheran die Hamas mit bis zu 30 Millionen Dollar unterstützen.

Iran selbst bestreitet jedoch, als Drahtzieher fungiert zu haben. Ein Sprecher der iranischen Vertretung bei den Vereinten Nationen sagte, Iran unterstützte die «Aktionen im Gazastreifen», habe sie aber nicht gelenkt.

Offiziell will die Hamas von einer Beteiligung Irans am Angriff gegen Israel nichts wissen. Man habe die Anschläge allein geplant, so Mahmoud Mirdawi, ein hochrangiger Vertreter der Hamas.

«Ohne Koordination mit Iran nicht möglich»

Auch Washington will bislang ebenfalls keine Hinweise auf eine Beteiligung Teherans gefunden haben. Lina Khatib vom SOAS Middle East Institute in London dagegen ist skeptisch. «Ein Angriff von solchem Ausmass konnte nur nach monatelanger Planung erfolgen und wäre ohne Koordination mit dem Iran nicht möglich gewesen», sagt sie dem «Wall Street Journal».

So wie die Hisbollah im Libanon treffe auch die Hamas keine eigenmächtigen Entscheidungen für einen Krieg «ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Irans.»

Drohungen und drohender Flächenbrand

Sollte sich bestätigen, dass Iran bei den Angriffen eine direkte Rolle spielte, steigt das Risiko eines Flächenbrandes im Nahen Osten. So haben hochrangige israelische Sicherheitsbeamte versichert: Sollte Teheran für die Tötung von Israelis verantwortlich sein, werde man die iranische Führung angreifen.

Aus Teheran hiess es, dass Iran im Falle eines Angriffs mit Raketenangriffen auf Israel reagieren werde, die aus dem Libanon, dem Jemen und dem Iran koordiniert würden. Zudem würden iranische Kämpfer aus Syrien bereitstehen, um Städte im Norden und Osten Israels anzugreifen.

Die Lage bleibt fragil: Bereits am Sonntag kam es zwischen israelischen Sicherheitskräften und Hisbollah-Kämpfern zu kurzen Schusswechseln.