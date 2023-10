Yahel (13) stirbt in Hamas-Geiselhaft

Die 13-jährige Yahel wurde am 7. Oktober aus dem Kibbuz Be'eri im Süden Israels über die Grenze in den Gazastreifen verschleppt, als ihr Haus zum Schauplatz eines Massakers wurde. Seither war ihr Schicksal unbekannt. Am Dienstag teilte ihre Familie mit, dass Yahel nicht mehr am Leben sei.