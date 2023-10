Israel: Rut und ihr Vater von Hamas entführt

1 / 3 Eric und Rut Perez wurden mutmasslich von den Hamas-Terroristen entführt. Facebook Rut Perez leidet an Muskeldystrophie und kann weder gehen noch sprechen. Facebook «Ich flehe die Hamas an, meinen Vater für sie sorgen zu lassen, er ist der Einzige, der weiss, was sie braucht», schreibt Ruts Schwester Yamit. Facebook

Darum gehts Rut Perez leidet an Muskeldystrophie und kann weder gehen noch sprechen.

Sie und ihr Vater Eric wurden mutmasslich von Hamas-Terroristen verschleppt.

Ruts Schwester Yamit fleht die Hamas an, ihren Vater für ihre Schwester sorgen zu lassen.

Ein 17-jähriges Mädchen, das weder gehen noch sprechen kann und von ihrer Familie über eine Sonde ernährt werden muss, wurde von Hamas-Terroristen am Supernova-Festival als Geisel genommen, bei dem auch mehr als 260 Menschen erschossen wurden. Rut Perez, die an Muskeldystrophie leidet, und ihr Vater Eric werden seither vermisst.

Ihre Schwester Yamit (20) hat in den sozialen Medien einen dringenden Appell an alle gerichtet, die Informationen über den Verbleib der beiden haben. Sie fleht die Hamas-Terroristen an, ihrem Vater zu erlauben, sich um Rut kümmern zu dürfen – falls die beiden überhaupt noch am Leben sind.

So sieht das Gelände um das Musikfestival in Israel aus. Dort erschossen am Samstag Hamas-Kämpfer mindestens 260 Teilnehmende. 20M

Yamit fleht die Hamas-Terroristen an

Yamit und ihre Mutter Elinor, die ebenfalls auf einen Rollstuhl angewiesen ist, gehörten zu den Hunderten von Familien, die sich in Tel Aviv versammelt hatten, um sich über die staatlichen Bemühungen zu informieren, die 150 Geiseln nach Hause zu bringen, die die Hamas nach dem Angriff am vergangenen Samstag nach Gaza verschleppt hat.



Im Gespräch mit der «Times» sagt Yamit: «Ich flehe die Hamas an, meinen Vater für sie sorgen zu lassen, er ist der Einzige, der weiss, was sie braucht.» Sie beschrieb weiter, wie glücklich ihre Schwester am Supernova-Festival gewesen sei. Yamit verliess das Festival mit ihren Freunden frühzeitig und entkam so dem Terroranschlag. Ihr Vater Eric habe zu ihr gesagt: «Deine Schwester und ich bleiben noch und geniessen die Party.» Seitdem hat sie nichts mehr von ihnen gehört.

«Ich hoffe, dass du nicht leidest»

In einem Beitrag in den sozialen Medien, der am Tag nach dem Einmarsch der Hamas in Israel verfasst wurde, schrieb Yamit: «Ich glaube an Gott und Gott ist immer bei mir. Und er hält meinen Vater und meine Schwester am Leben, also helft mir, sie zu finden.»



In einem anderen Beitrag, der am Mittwoch gepostet wurde, fügte sie hinzu: «Mein lieber Vater, wenn du das siehst, wo immer du bist, hoffe ich, dass du nicht leidest. Du hast mir versprochen, mit Rut nach Hause zu kommen. Ich fange an zu bereuen, dass ich nicht bei dir geblieben bin und dich beschützt habe, wie nur ich es kann.»