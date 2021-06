«Kette der guten Taten» : Israelin spendet zweijährigem Jungen aus Gaza eine Niere

Ein kranker Junge aus Gaza hat die Niere einer israelischen Frau bekommen. Im Gegenzug dafür will der Vater des palästinensischen Kindes einer kranken Jüdin eine Niere spenden.

Eine Sprecherin des Beilinson-Spitals bei Tel Aviv bestätigte am Donnerstag, Organentnahme und Operation seien am Vortag erfolgt. Die Frau, eine Kindergärtnerin aus dem Norden des Landes, erhole sich in der Klinik. Eine Sprecherin des Schneider-Kinderspitals sagte, auch der Junge sei nach der Transplantation in gutem Zustand.