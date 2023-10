Nahostkonflikt: Gazastreifen droht auszutrocknen

Gaza-Stadt: Ein palästinensische Obsthändler versucht in seinem zerstörten Laden zu retten, was zu retten ist.

Kein Strom, kein Essen, kein Wasser und kein Treibstoff – die israelische Regierung verkündete am Montag eine komplette Abriegelung des Gazastreifens . Gleichzeitig nimmt das israelische Militär weiterhin Ziele in Gaza ins Visier und macht ganze Blocks dem Erdboden gleich.

Welche Auswirkungen eine solche Versorgungsblockade auf die Bevölkerung in Gaza, in der über 40 Prozent der Bewohnenden unter 14 Jahre alt sind, hat, ist derzeit noch schwer abschätzbar. Klar scheint: Es herrscht Chaos.

Stromversorgung soll bereits eingestellt sein

Mehrere Hilfsorganisationen mit Personal vor Ort, die 20 Minuten am Dienstag angefragt hat, konnten sich zur aktuellen Lage noch nicht oder nur kurz äussern: Die Situation sei noch zu unübersichtlich. Einige Hilfsorganisationen haben ihre Arbeit aufgrund der fortwährenden Angriffe durch Israel aus Sicherheitsgründen gar aussetzen müssen.

Die erst am Montag angekündigte Blockade im Gazastreifen soll bereits aktiv sein. Der Sprecher des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), Jens Laerke, warnte am Dienstag vor der gekappten Wasserversorgung: «Diese Entscheidung betrifft mehr als 610'000 Menschen im Gazastreifen und wird zu einem schweren Mangel an Trinkwasser führen.»