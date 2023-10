Israel: Das sagt die israelische Botschafterin in Bern über den Grossangriff

Die Raketen trafen Städte und Gemeinden in ganz Israel. (Im Bild: Eine Rakete wird aus Gaza abgefeuert.)

Hunderte Raketen wurden im Morgengrauen von Gaza in Richtung Israel abgefeuert. «Die Menschen waren auf dem Weg zu den Synagogen, denn heute ist ein wichtiger religiöser jüdischer Feiertag und der heilige Tag Schabbat – der Samstag», erklärt die Botschafterin.

«Dies ist ein sehr schwieriger Tag und ich fürchte, es liegen noch schwierige Tage vor uns», sagt die israelische Botschafterin in Bern, Ifat Reshef.

Ifat Reshef, israelische Botschafterin Bern, spricht im Interview mit 20 Minuten über die nächsten Schritte Israels und was von der Schweiz erwartet wird.

Israel selbst reagierte mit Luftangriffen und Verteidigungskräften am Boden.

Die Kämpfe in Israel dauern nach dem Angriff aus Gaza weiter an. Das Land befindet sich im Schockzustand – über den Angriff schockiert zeigt sich auch Ifat Reshef, die israelische Botschafterin in der Schweiz.