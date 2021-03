Die Menschen könnten sich so selbst impfen, hofft Oravax.

Schlucken statt spritzen: Wenn es nach dem israelisch-indischen Pharma-Unternehmen Oravax Medical Incorporation geht, liegt darin der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen das Coronavirus. Es hat eine Corona-Impfung entwickelt, die in Form einer Pille eingenommen werden kann. Das berichtet die «Jerusalem Post» .

Zwar befindet sich der Impfstoff erst in der Anfangsphase der klinischen Studien, der CEO von Oravax ist aber überzeugt vom Produkt: «Eine Corona-Impfung, die oral verabreicht werden kann, könnte verschiedene Hürden in der Verbreitung der Impfung abbauen», sagt Nadav Kidron. «Möglicherweise können die Leute die Impfung so selbständig zuhause vornehmen.»