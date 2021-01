Drehbuchautorin Sigal Avin sieht ihre neue Produktion als Liebesbrief an Regisseurinnen.

«Losing Alice»

«Der einzige Grund, einen Film zu machen, ist, dass man nicht anders kann», so Alice (Ayelet Zurer), die Protagonistin der israelischen Dramaserie «Losing Alice».

Es ist viel Zeit vergangen, seit die 48-jährige Regisseurin ihren letzten Film realisiert hat, sie hat sich um das Familienleben mit ihrem Mann und den Kindern gekümmert – nun will Alice zurück ins Berufsleben, doch sie fühlt sich, als hätte sie den Anschluss verloren.

Alice trifft auf Sophie

«Es war mir wichtig, die Sexualität von Frauen zu zeigen – wie sie fantasieren und dass es okay ist, weiter und weiter zu gehen», so die Drehbuchautorin und Regisseurin Sigal Avin zu «Fade to Her».