Israel und Gaza: «Eine Bodenoffensive ist das Schreckensszenario»

Israel bereitet derzeit eine Bodenoffensive in Gaza vor. Gehen damit nicht enorme Risiken einher?

Was?

Welche Optionen hat Israel vor diesem Hintergrund?

Und die andere Möglichkeit?

Auf einen Einmarsch verzichten und auf regionale und internationale Verhandlungen setzen, um diese Leben zu retten. Aber: Das ist nach so einem brutalen terroristischen Angriff mit mehreren Hundert toten israelischen Zivilisten für die israelische Regierung undenkbar. Auch dürften sich Verhandlungen mit den Tätern, die natürlich exorbitante Forderungen haben werden, über eine lange Zeit hinwegziehen, vielleicht über Jahre. Denken wir an den Fall Gilad Schalit .

Was passierte damals?

Also doch die militärische Option, mit allen Konsequenzen?

In solchen ausweglosen Momenten finden häufig zuvor undenkbare Vorschläge Gehör. Womit wir bei einer weiteren Option wären, die im Grunde auch in einer Linie mit früherer israelischer Politik stünde: die Zivilbevölkerung in Gaza in einem Ausmass leiden zu lassen, in der Hoffnung, dass jede Unterstützung der Bevölkerung für die Hamas wegbricht und man die Organisation so zur Aufgabe und zur Freilassung der Geiseln bewegen kann.