Israelische Streitkräfte im Schifa-Spital – das ist bekannt

Israelische Soldaten sind in der Stadt Gaza in die umkämpfte Schifa-Klinik eingedrungen. Dies teilte das Militär in der Nacht zum Mittwoch mit. Die Truppen führten «in einem bestimmten Areal eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas» in dem Spital aus. Dabei würden Schritte unternommen, damit Zivilisten nicht zu Schaden kämen.