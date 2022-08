Palästina : Israelischer Luftangriff tötet Dschihad-Kommandeur Chaled Mansour

Bei einem Luftangriff auf die ägyptische Stadt Rafah hat das Israelische Militär Chalid Mansur getötet. Die Stadt befindet sich unmittelbar an der Grenze zum Gazastreifen.

1 / 2 Der Dschihad-Militärchef Chalid Mansur ist bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Rafah getötet worden, berichtet das israelische Militär. IMAGO/Xinhua Am Sonntag gab es erstmals auch Raketenalarm in Jerusalem. REUTERS

Darum gehts Seit dem Freitag läuft eine von Israel grossangelegte Militäraktion gegen den Islamischen Dschihad.

Chalid Mansur, ein Kommandeur des Islamischen Dschihads, soll dabei getötet worden sein.

Er sei während eines Luftangriffs auf die Stadt Rafah gestorben.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen gezielt getötet. Der südliche Kommandeur des Islamischen Dschihads, Chalid Mansur, sei bei einem Luftangriff in der Stadt Rafah ums Leben gekommen, teilte das Militär am Sonntagmorgen mit. Zwei weitere ranghohe Dschihad-Mitglieder seien dabei ebenfalls getötet worden, darunter Mansurs Stellvertreter.

Armee startet Militäroperation «Morgengrauen»

«In den vergangenen Tagen hat Mansur an der Vorbereitung eines Angriffs auf Israel mit einer Panzerabwehrrakete sowie Raketen gearbeitet», hiess es in der Mitteilung. Er sei auch für Terroranschläge in der Vergangenheit verantwortlich.

Das israelische Militär hatte am Freitag die grossangelegte Militäraktion «Morgengrauen» gegen den Islamischen Dschihad gestartet. Dabei wurden der Militärchef Taisir al-Dschabari und weitere PIJ-Mitglieder getötet. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Auch in der Nacht zum Sonntag griff die Armee mehrere Ziele im Gazastreifen an. In den israelischen Grenzorten am Rande des Gazastreifens gab es am Sonntagmorgen wieder Raketenalarm.

Seit Freitag starben nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 29 Menschen. Mindestens 253 seien verletzt worden. Unter den Toten sind demnach neben weiteren PIJ-Mitgliedern sechs Kinder und vier Frauen. Der israelische Regierungschef Jair Lapid sagte am Sonntag nach Angaben seines Büros, die Operation werde «so lange weitergehen wie notwendig». Man bemühe sich dabei, dass Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen.

Raketenalarm in Jerusalem

Erstmals seit Beginn der israelischen Militäroperation im Gazastreifen hat es am Sonntag auch in Jerusalem Raketenalarm gegeben. Nach Militärangaben heulten im Umkreis der Stadt am Morgen die Warnsirenen. Einwohner berichteten von Explosionen. Seit Freitag wurden nach Militärangaben mehr als 400 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert.

Israel macht den Islamischen Dschihad für den Tod von fünf Kindern und einem Erwachsenen im Flüchtlingslager Dschabalia verantwortlich. Nach Angaben des Militärs wurden sie durch eine fehlgeleitete Dschihad-Rakete getötet.

