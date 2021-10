«Neue Eskalationsstufe» – Israelitischer Gemeindebund besorgt über Hakenkreuz-Flyer

«Stoppt Covidism», «Impfen macht frei» und «Wer hätte gedacht, dass sich einen (sic!) Teil der Geschichte wiederholen kann?» steht auf einem Flyer, der seit einiger Zeit in Telegram-Gruppen von Gegnern und Gegnerinnen der Corona-Massnahmen kursiert. Mit dem Flyer wurde eine Demo gegen die Corona-Massnahmen in Bern beworben. Ob diese tatsächlich stattgefunden hat, ist unklar. Auf Telegram wird teilweise auch spekuliert, dass der Flyer von der Antifa stammen könnte, um Massnahmenskeptiker zu diskreditieren.

Polizei hält sich bedeckt

Bei der Stadt Bern ist kein Bewilligungsgesuch für eine Corona-Massnahmen-Demo am Samstag eingegangen. Eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern sagte am Freitag lediglich, dass die Kapo Kenntnis von der zeitgleich stattfindenden bewilligten Pflege-Demo habe. Diese wurde gemäss den Veranstaltern mit rund 5000 Demonstrierenden durchgeführt, über Zwischenfälle ist bislang nichts bekannt.

«Übertrifft an Geschmacklosigkeit vieles»

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, stellt gegenüber 20 Minuten klar: «Mit der Verwendung des Hakenkreuzes, dem Satz ‹Impfen macht frei› und der gewählten Schrift ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Es übertrifft an Geschmacklosigkeit vieles, was wir im Zusammenhang mit unhaltbaren Vergleichen an Corona-Demos bisher gesehen haben. Der Flyer ist aber streng nach Definition per se nicht antisemitisch.»