«Politisch gefärbt» - Israelitischer Gemeindebund kritisiert Presserat scharf

Rüge des Presserates

Am 15. Juli 2021 stellte sich der Presserat auf die Seite einer Beschwerdeführerin und rügte einen Journalisten des Basler Mediums «Prime News» wegen «Verletzung des Wahrheitsgebots» des Journalistenkodex. Dieser publizierte am 30. Oktober 2020 einen Artikel über die Regierungsratskandidatur einer Politikerin der Partei «BastA!» (Basels starke Alternative) und deren Nähe zur BDS-Bewegung. Die Beschwerde ging unter anderem ein, weil der Journalist in einem Zusatztext mit dem Titel «Dafür steht BDS: Alter Judenhass in neuen Schläuchen» das Verhalten der BDS mit der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten und dem Kaufboykott gegen Jüdinnen und Juden im Dritten Reich in Verbindung brachte.