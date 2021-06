Machtwechsel in Israel : Ein Ex-TV-Star und ein Startup-Gründer beenden die Ära von «König Bibi»

Zwei Monate nach den letzten Wahlen in Israel hat Oppositionsführer Jair Lapid eine Mehrheit geschmiedet. Er und Netanjahus einstige rechte Hand Naftali Bennett wollen sich das Amt des Ministerpräsidenten teilen.

1 / 3 Hat das Koalitionsabkommen zu Stande gebracht: Oppositionschef und ehemaliger TV-Moderator Jair Lapid. AFP/Debbie Hill Er wird Benjamin Netanyahu ablösen, der zwölf Jahre lang Ministerpräsident war. AFP Das Amt will er gemeinsam mit dem Ultranationalisten und Startup-Gründer Naftali Bennett regieren. AFP/Ronen Zvulun

Darum gehts Bei den israelischen Wahlen im März erreichten die Liberalen zwar deutlich weniger Sitze als Benjamin Netanjahus Likud.

Trotzdem konnte Oppositionsführer Jair Lapid jetzt eine Koalition mit dem Rechtsaussen Naftali Bennett schmieden.

Gemeinsam wollen sie sich im Amt des Ministerpräsidenten abwechseln – und damit Netanjahu nach zwölf Jahren ablösen.

Nach zähen Verhandlungen bis zur letzten Minute hat Israels Oppositionsführer Jair Lapid erreicht, was nur wenige für möglich hielten: Er beendet mit einer gewagten Regierungsbildung die Ära von Benjamin Netanjahu im Amt des Ministerpräsidenten. Mit einer Koalition, die das gesamte politische Spektrum von ganz links ganz rechts umfasst, will der 57-Jährige mit seiner liberalen Partei Jesch Atid (Es gibt eine Zukunft) beweisen: Es gibt eine Zukunft für Israel ohne «König Bibi».

Jesch Atid wurde bei der Parlamentswahl im März mit 18 Sitzen zweite Kraft hinter Netanjahus Likuds 36 Sitzen. Es war Israels vierte Wahl in weniger als zwei Jahren und auch diesmal war danach das Mandat alles andere als eindeutig. Nachdem Netanjahu mit einer Regierungsbildung gescheitert war, versuchte es der ehemalige Fernsehmoderator Lapid.

Im Schatten des elftägigen Konflikts zwischen Israel und den radikalen Palästinenser-Organisationen im Gazastreifen bemühte sich Lapid eine tragfähige Koalition ohne Netanjahu zu schmieden. Am Mittwoch – kurz vor Fristende – stand die ungewöhnliche Koalition mit dem nationalistischen Hardliner Naftali Bennett und dessen rechtsreligiöser Jamina-Partei dann endlich. Beide eint insbesondere, dass sie Netanjahu nach zwölf Jahren im Amt loswerden wollten.

Lapid war der «attraktivste Mann Israels»

Um das zu erreichen, bot Lapid Bennett sogar an, in einer gemeinsamen Regierung als Erster das Ministerpräsidentenamt für zwei Jahre übernehmen zu können. Lapid soll dann den zweiten Teil der Amtszeit bestreiten. Um die Schwelle von 61 Mandaten in der Knesset zu überwinden, musste Lapid den Schulterschluss mit Bennett und weiteren arabisch-israelischen sowie linken Parteien wagen.

1963 in Tel Aviv geboren, ist Lapid weiten Teilen der israelischen Bevölkerung noch als Nachrichtenmoderator des privaten zweiten Fernsehens sowie als Autor zahlreicher Thriller, Kinder- und Sachbücher bekannt. Bevor er in der Politik Karriere machte, wurde Lapid, der auch Hobby-Boxer und Kampfkunst-Sportler ist, zum attraktivsten Mann Israels gewählt.

Als Lapid seine Partei im Jahr 2012 gründete, wurde er von vielen belächelt: Wieder ein Fall eines Medien-Stars, der hoffte, seine Prominenz in politischen Erfolg ummünzen zu können, urteilten Kritiker. Doch Lapid, der mit seinem Wechsel aus dem Journalismus in die Politik in die Fussstapfen seines Vaters, dem früheren Justizminister Josef «Tommy» Lapid, trat, belehrte sie eines Besseren: Bei der Wahl von 2013 gelang Jesch Atid ein Überraschungserfolg; mit 19 Mandaten zog die Partei in die Knesset ein, Lapid wurde kurzzeitig Finanzminister.

Mit Netanjahu liegt Lapid seit Langem über Kreuz. 2019 schloss sich Jesch Atid dem von Ex-Armeechef Benny Gantz geführten Mitte-Links-Bündnis Blau-Weiss an. Als Gantz vor einem Jahr nach der dritten Parlamentswahl innerhalb eines Jahres und unter dem Eindruck der Corona-Pandemie sein zentrales Wahlversprechen brach und eine Einheitsregierung mit Netanjahu einging, stieg Lapid aus dem Blau-Weiss-Bündnis aus.

Vom Start-up in die Politik

Naftali Bennett begann seine politische Karriere als rechte Hand von Netanjahu. Kurz nachdem der smarte Unternehmer mit der markanten Glatze und dem breiten Lächeln im Jahr 2005 sein erfolgreiches Internet-Start-up für 145 Millionen Dollar (heute 119 Millionen Euro) verkauft hatte, wurde er Netanjahus Stabschef. Beide überwarfen sich jedoch und gingen vorerst getrennte Wege.

Bennett macht die Siedlungspolitik zu seinem Kernthema und führt lange Jahre als oberster Funktionär den Rat der jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland. Im Jahr 2012 übernimmt der Sohn von US-Einwanderern die damals sieche Gruppierung Jüdisches Heim und haucht ihr neues Leben ein. Jüdisches Heim bildet die Plattform für den rasanten Aufstieg Bennetts, der sein Image als Ex-Offizier eines Spezialkommandos sorgsam pflegt.

Bei der Parlamentswahl Anfang 2013 machte Bennett damals insbesondere mit aufwieglerischen Aussagen über Palästinenser Schlagzeilen. Palästinensische «Terroristen sollten nicht freigelassen, sondern getötet werden», sagt er zum Beispiel. Und dass das Westjordanland nicht von Israel besetzt sei, weil «hier niemals ein palästinensischer Staat war».

Seit 2013 hat der stramm rechte Hardliner, der für eine ultraliberale Wirtschaftspolitik steht und eine harte Linie gegenüber dem Iran eintritt, fünf Ministerien in verschiedenen Regierungen unter Ministerpräsident Netanjahu geführt. Er diente ihm unter anderem als Wirtschafts-, Bildungs- und zuletzt als Verteidigungsminister. Doch im vergangenen Mai holte Netanjahu Bennett nicht mehr in die von ihm gebildete Einheitsregierung, was angesichts der zahlreichen politischen Gemeinsamkeiten als Ausdruck rein persönlicher Animosität gewertet wurde.

20 Minuten auf dem Smart TV Geniesse die Videos in bester Qualität auf dem grossen Bildschirm. 20min/Marco Zangger Mach es dir auf dem Sofa gemütlich und schau dir die besten Videoinhalte von 20 Minuten auf dem grossen Bildschirm an. Verfügbar ist die 20-Minuten-Smart-TV-App vorerst ausschliesslich im Samsung Store, zudem ist die App auf neuen Samsung Smart TVs vorinstalliert. Eine Lancierung der App auf weiteren Plattformen ist bereits geplant. Damit kannst du noch tiefer in die Videowelt von 20 Minuten eintauchen. Zum Angebot zählen etwa Livestreams, die News-Sendung NOW!, die beliebte Community-Serie «Mini Gschicht» oder die freche Entertainment-Show «News Juice».