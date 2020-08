«Jeder in dieser Stadt ist schuldig»

Israels Eishockey-Captain wechselt nach Auschwitz

Dieser Transfer sorgt für Aufsehen: Der Eishockey-Captain von Israel wechselt in die Stadt, in der das deutsche Konzentrationslager Auschwitz war.

Der Captain der israelischen Eishockey-Nationalmannschaft, Eliezer Sherbatov, verlässt den kasachischen Verein Ertis Pawlodar und schliesst sich der in der höchsten polnischen Liga spielenden Unia Oświęcim an.

Nicht speziell, da unbekannt, denken jetzt vielleicht viele. Doch dem ist nicht so. Denn: Die Stadt Oswiecim war während des Zweiten Weltkriegs der Standort für das deutsche Konzentrationslager Auschwitz. Das Lager also, in dem europäische Juden sowie andere Minderheiten industriell getötet wurden. Bis zu 1,5 Millionen Menschen fanden im nationalsozialistischen Vernichtungslager den Tod.

Verein und Gedenkstätte verteidigen ihn

Das Engagement stösst auf Kritik aus jüdischen Kreisen. So twitterte etwa der amerikanische Rabbi Elchanan Poupko: «Für einen Juden ist das Spielen für einen Club in Auschwitz Verrat und ein Messer in den Rücken von Millionen Menschen. Du bist ein talentierter Spieler. Konntest du kein anderes Team finden? Jedes deiner Tore wird der Stadt Ehre bringen, die sehen musste, wie unsere Schwester und Brüder in Rauch aus Kaminen aufstiegen. Jeder, der heute diese Stadt bewohnt, ist schuldig.»