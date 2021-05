Eskalation des Konflikts : Israels Luftwaffe zerstört 12-stöckiges Hochhaus in Gaza

Bei einem Luftangriff im Gazastreifen ist ein Hochhaus so stark beschädigt worden, dass es komplett einstürzte. Im Gebäude befanden sich mehrere Büros der radikalislamischen Hamas.

Der Konflikt in Nahost eskaliert: Israel zerstörte bei einem Luftangriff ein Hochhaus in Gaza. Dieses stürzte ein.

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist am Dienstagabend ein Hochhaus zerstört worden. Das zwölfstöckige Haus im Stadtzentrum von Gaza, in dem sich auch mehrere Büros der radikalislamischen Hamas befanden, stürzte vollständig ein, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Anwohner des Hanadi-Turms wurden vor dem Angriff von den israelischen Streitkräften gewarnt und angehalten, das Haus zu verlassen, wie Augenzeugen am Dienstagabend berichteten. Über Tote oder Verletzte lagen zunächst keine Angaben vor. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor angekündigt, die Angriffe auf das Palästinensergebiet als Reaktion auf massiven Raketenbeschuss zu verstärken.

Zwei Frauen durch palästinensische Raketen getötet

In Aschkelon im Süden Israels wurden am Dienstag zwei Frauen durch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen getötet, die meisten Raketen fing das israelische Abwehrsystem «Iron Dome» ab. Auch in Tel Aviv heulten die Sirenen. Die Hamas erklärte, sie habe insgesamt 130 Raketen auf die Metropole abgeschossen und sprach von einer Reaktion auf die Zerstörung des Hochhauses in Gaza wenige Stunden zuvor: Ein Sprecher der Hamas hatte mit einem «harten» Raketenangriff auf Tel Aviv gedroht, sollte der Hanadi-Turm zerstört werden.