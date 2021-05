Nahostkonflikt - Israels Luftwaffe zerstört Hochhaus in Gaza – Frau nahe Tel Aviv getötet

In New York zeigte sich UN-Generalsekretär António Guterres sehr besorgt über die «schwerwiegende Eskalation im besetzten palästinensischen Gebiet und in Israel» sowie in Gaza, wie ein Sprecher mitteilte. «Er ist zutiefst traurig über die zunehmende Zahl von Opfern – darunter Kinder – wegen israelischer Luftangriffe in Gaza sowie Todesfälle in Israel durch Raketen, die aus Gaza abgefeuert wurden.»