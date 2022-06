Bennett tritt zurück: Israels Regierung löst erneut das Parlament auf und leitet Neuwahlen ein

Noch nie war ein israelischer Premier so kurz im Amt wie Bennett.

In Israel wird es erneut Wahlen geben. Der israelische Premierminister Naftali Bennett (Mitte rechts) löste das Parlament auf, Jair Lapid (Mitte links) soll Chef der Interimsregierung werden.

Die israelische Regierungskoalition will das Parlament auflösen und damit Neuwahlen einleiten. Ministerpräsident Naftali Bennett und Aussenminister Jair Lapid teilten am Montag mit, kommende Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf in die Knesset einzubringen. Alle Versuche zur Stabilisierung der Koalition seien «ausgeschöpft» worden, hiess es weiter.