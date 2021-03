Es gibt genau zwei Arten von Menschen: Die, die zu Nutella auch noch Butter aufs Brot streichen und die, die es bei Nutella alleine belassen. (Und dann gibts noch die Leute, die «Harry Potter» gut finden und alle anderen, dies besser wissen, aber darum solls in diesem Artikel jetzt nicht gehen.)

Pietro Lombardi (25), DSDS-Gewinner, Alessio-Daddy und einer der grössten Denker unserer Zeit, hat diese grundsatzphilosophische Frage ( check das Video oben! ) nach dem Mit und Ohne von Butter auf einem Nutella-Brot am frühen Sonntagnachmittag seiner knapp zwei Millionen Userinnen und User starken Instagram-Community gestellt. Nach rund einer Stunde hatte er bereits 2500 Kommentare zusammen.

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.

Influencerin Marlen Valderrama-Alvaréz (24) etwa meint in einem Comment: «Ey, ich versteh die Menschen nicht, die das mit Butter essen. Ehrlich, nee, sorry.» Moderator Jens «Knossi» Knossalla (34) und Youtuberin Jasmin Azizam (21) sind sich hingegen einig: «Immer mit!»

Weil wir die 20-Minuten-Community besser verstehen wollen, geben wir die Frage nun an dich, dich und dich weiter (und ersetzen «Nutella» mit «schokoladiger Brotaufstrich», weil viele Leute aus diversen Gründen kein Nutella essen, es aber trotzdem gerne schokoladig süss mögen):

Isst du deinen schokoladigen Brotaufstrich mit oder ohne Butter (oder Margarine oder whatever)?

Stimme ab und begründe deine Wahl unten in den Kommentaren!

Unter allen Kommentierenden verlosen wir ein Schoggiaufstrich-Brot-Jahresabo, wochentäglich am frühen Morgen und an einem Sonntag im Monat vormittags vom Schreiber dieses Artikels in die Küche der Gewinnerin oder des Gewinners geliefert.