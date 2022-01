Mögliche Störungen im Cockpit - Ist 5G in der Schweiz eine Gefahr für Flugzeuge?

Airlines in den USA schlagen wegen 5G Alarm. Die neue Mobilfunk-Technologie könne die Höhenmesser der Flugzeuge stören. Tatsächlich kann ein Risiko nicht ausgeschlossen werden – auch in der Schweiz nicht.

Darum gehts Airlines befürchten, dass die Signale der Funkantennen die Navigationsgeräte stören könnten.

Aktuell kann weltweit ein Risiko nicht ausgeschlossen werden.

Auch die Schweizer Behörden warnen die Airlines.

In der Schweiz befinden sich 5G-Antennen neben den Flughäfen Zürich und Genf.

In der Schweiz gibt es 5G seit knapp drei Jahren. Nun startet die neueste Mobilfunk-Technologie auch in den USA. Am Mittwoch soll sie nach zweimaliger Verschiebung in Betrieb genommen werden. Doch US-Airlines schlagen Alarm. 5G sei eine Gefahr für den Flugverkehr .

Worin besteht diese Gefahr genau? Und müssen sich auch Fluggäste in der Schweiz Sorgen machen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum soll 5G für Flugzeuge gefährlich sein?

Die Airlines haben Angst, dass die 5G-Strahlen den Frequenzen des Höhenmessers in Flugzeugen in die Quere kommt. Solche sogenannten Interferenzen könnten besonders in den kritischen Flugphasen wie dem Landen und Starten gefährlich sein. Denn der Höhenmesser sendet Radiowellen zum Boden. Werden diese durch andere Frequenzen gestört, könnten sich die Pilotinnen und Piloten nicht mehr auf die Navigationsgeräte verlassen und müssten auf Sicht fliegen. Landungen müssten dann abgebrochen werden.

Wo liegt das Problem?

Die Höhenmesser der Flugzeuge senden in einem international festgelegten Frequenzbereich zischen 4,2 und 4,4 Gigahertz (GHz). Die Frequenzen von 5G liegen hingegen nicht in allen Ländern im gleichen Bereich. In den USA sind sie zwischen 3,7 und 3,98 GHz – und damit sehr nahe bei den Wellen der Höhenmesser. Daher befürchten die US-Airlines Störungen der Navigationsgeräte. Besonders 5G-Antennen in der Nähe von Flughäfen halten die Airlines für gefährlich.

Wie sieht es mit 5G in der Schweiz aus?

Unter anderem stehen direkt neben den Flughäfen Zürich und Genf 5G-Antennen. Doch in Europa und in der Schweiz sind die Signale für 5G zwischen 3,4 und 3,8 GHz. Dadurch ergibt sich hierzulande ein etwas grösserer «Sicherheitspuffer» zum Sendebereich der Höhenmesser.

Ist 5G fürs Fliegen nun gefährlich oder nicht?

Risiken können derzeit nicht ausgeschlossen werden – weder in der Schweiz noch sonst wo. Christian Schubert, Sprecher beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl, sagt das so: «Wir haben bislang keine gesicherten Fakten vorliegen, wonach 5G bei europäischen Sendeleistungen Cockpitsysteme von Flugzeugen beeinträchtigen soll.» Er betont aber: Weltweit sei bis heute kein Z w ischenfall zu verzeichnen, bei dem 5G-Interferenzen Störungen des Höhenmessers ausgelöst hätten.

Was sagt die Swiss?

Laut der Swiss betreffe die 5G-Diskussion vor allem die USA. Sie habe daher «vorerst keine Auswirkungen auf die Landeverfahren in der Schweiz und in Europa». Wegen 5G haben die US-Luftfahrtbehörden und Flugzeughersteller Boeing neue Vorschriften erlassen. Daher sei derzeit in den USA keine Landung mehr mit einer Boeing 777 möglich. «Swiss evaluiert die daraus entstehenden Konsequenzen fortlaufend und versucht, die Auswirkungen für ihre Kunden zu minimieren, etwa durch einen Flugzeugtausch.» Die Flugsicherheit sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.

Was wird jetzt zur Sicherheit getan?

Derzeit ist auf europäischer Ebene eine Studie zu den möglichen Gefahren von 5G im Gang. Auch das Bundesamt für Kommunikation Bakom nimmt aktiv daran teil. Würde ein Risiko bestätigt, wären etwa «technische Einschränkung der Sendeleistung von 5G-Antennen in Flughafennähe denkbar», teilt das Bakom mit. Die Netzbetreiberin Swisscom sagt, dass es aktuell beim Ausbau von 5G keine Einschränkungen in der Nähe von Flughäfen gebe. Die Vorgaben erhalte man vom Bazl und dem Bakom.

Was müssen Passagiere wissen? Flugbehörden rund um die Welt, so auch das Bazl, haben die Airlines sowie Pilotinnen und Piloten vor potenziellen Beeinträchtigungen der Flugzeugelektronik gewarnt. Sie haben sie angewiesen, Massnahmen beim Fliegen zu definieren, wie im Falle von unerwarteten Störungen des Höhenmessers vorzugehen ist. Dazu wurden insgesamt neun Empfehlungen definiert. Folgendes betrifft die Passagiere: • Airlines sollten Passagiere und Flugbesatzungen daran erinnern, dass alle elektronischen Geräte in der Kabine, am Körper oder im Handgepäck mitgeführt werden sollten. Sind diese aber im aufgegebenen Gepäck, sollten sie ausgeschaltet und vor versehentlicher Aktivierung geschützt werden. • Wenn 5G-kompatible tragbare elektronische Geräte (Telefone, Tablets, Modems usw.) in der Kabine oder im Cockpit mitgeführt werden, sollten diese so eingestellt werden, dass sie nicht in Mobilfunknetze senden (zum Beispiel im Flugzeugmodus) oder ausgeschaltet werden.