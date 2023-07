After Sun Lotion: Ist sie in Wahrheit schädlich für dich?

Natürlich solltest du es gar nicht erst so weit kommen lassen, deinen Körper an der Sonne zu verbrennen. Wenn du es mit dem Sonnenbaden aber doch einmal übertrieben hast und leicht gerötet aus der Badi kommst, gibt es ja immer noch die kühlende After Sun Lotion – oder? Auf Tiktok rät eine Beauty-Influencerin gerade dringend davon ab, die Produkte zu nutzen und warnt vor Hautschäden durch den enthaltenen Alkohol. Auch viele der Kommentare unter ihrem Clip passen zum Bild.