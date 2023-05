Botschafts-Besuch : Ist Alt-SVP-Bundesrat Ueli Maurer in die PR-Falle der Chinesen getappt?

Die chinesische Botschaft veröffentlichte ein Bild, welches Alt-Bundesrat Ueli Maurer und den chinesischen Botschafter in der Schweiz im Gespräch zeigt.

Darum gehts Die chinesische Botschaft veröffentlichte am Mittwoch ein Bild von ihrem Botschafter in der Schweiz im Gespräch mit Alt-Bundesrat Ueli Maurer.

Der Nationalrat hatte kurz davor beschlossen, die Zusammenarbeit mit Taiwan zu verstärken.

Haben die Chinesen das Foto zu PR-Zwecken veröffentlicht?

Möglicherweise, sagt ein Ex-Diplomat.

Eine bewusste Provokation seitens Maurer sei aber wohl auszuschliessen, so ein weiterer Ex-Diplomat.

Ein Foto sorgt derzeit politisch und in den sozialen Medien für Aufruhr: Es zeigt Alt-Bundesrat Ueli Maurer im Gespräch mit dem chinesischen Botschafter Wang Shihting in der Botschaft in Bern.

Veröffentlicht wurde das Bild von der chinesischen Botschaft kurz nachdem der Nationalrat beschlossen hatte, die Zusammenarbeit mit Taiwan zu verstärken. Die Spannungen zwischen China und Taiwan haben sich in den letzten Wochen zugespitzt. Was hat Maurer also bei den Chinesen gemacht?

«Botschaft hat das Foto gezielt für PR-Zwecke genutzt»

Laut dem Alt-Botschafter Paul Widmer ist der Grund für Maurers Besuch möglicherweise ganz banal: «Vielleicht will er nach China reisen und braucht dafür ein Visum.» Kommt hoher Besuch auf die Botschaft, seien Mitarbeitende angewiesen, den Botschafter darüber in Kenntnis zu setzen. «Dass man dann noch zusammensitzt, ist völlig normal. Alt-Bundesräte sind Privatpersonen ohne Rayonverbot, sie gehen dahin, wo sie wollen.»

Falls dem so war, zeigt das Foto laut Widmer aber auch: «Die Botschaft hat das Foto gezielt für PR-Zwecke genutzt.» Der offizielle Charakter, die Mitteilung dazu mehr als zwei Wochen später und die Tatsache, dass Ueli Maurer in der Nachricht als Bundesrat und nicht als Alt-Bundesrat bezeichnet wird, deuten laut Widmer darauf hin.

«Man kann es Maurer nicht verwehren, mit dem Botschafter zu sprechen»

Die zeitliche Nähe der Veröffentlichung des Bildes zum Taiwan-Entscheid des Nationalrats habe laut Widmer einen faden Beigeschmack: «Es wäre gut, wenn die Schweiz in der Aussenpolitik mit einer Stimme auftreten würde. Problematischer als Maurers Besuch in der Botschaft oder die PR-Masche der Chinesen ist aber der Entscheid des Nationalrats. Denn in der Schweiz ist klar geregelt, dass Aussenpolitik Sache des Bundesrats ist», sagt Widmer.

Auch Ex-Diplomat Max Schweizer sieht keine bewusste Provokation von Ueli Maurer in der Aktion: «Wir kennen die genauen Hintergründe nicht, aber man kann es Ueli Maurer nicht verwehren, aus welchen Gründen auch immer, ein Gespräch mit dem chinesischen Botschafter zu führen.» Klar sei: «Die Aussenpolitik ist Sache der Regierung. Und dass Maurer in der Mitteilung der chinesischen Botschaft noch als Bundesrat aufgeführt wird, ist eher als lustiger Nebenschauplatz abzuhaken.»

