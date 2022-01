Bei rot abgebogen - Ist Arnold Schwarzenegger schuld am schweren Autounfall in Los Angeles?

Eine Frau in einem anderen Fahrzeug wurde beim Vorfall leicht verletzt und wurde in ein Spital gebracht.

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat am 21. Januar 2022 einen Verkehrsunfall in Los Angeles unverletzt überstanden.

Der österreichische Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger war am Freitagnachmittag in Los Angeles in einen Autounfall verwickelt, in dem insgesamt vier Verkehrsbeteiligte involviert waren. Dabei blieb sein schwarzer Geländewagen auf dem Dach eines anderen Auto stehen. Die Lenkerin des Toyota Prius erlitt dabei eine leichte Kopfverletzung.