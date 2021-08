Lily-Rose Depp und Austin Butler knutschen in London

Am letzten Wochenende wurde die 22-Jährige mit Schauspieler Austin Butler (29) in London gesichtet.

Vergangenes Wochenende wurde die Schauspielerin an der Seite von niemand anderem als Austin Butler in London gesichtet. Wie die «Daily Mail» berichtet, hätten die beiden erst mit Freunden zu Abend gegessen und seien anschliessend Händchen haltend und eng umschlungen am Fluss spazieren gegangen. Dabei blieb es aber nicht: Wie die Schnappschüsse der Paparazzi deutlich zeigen (siehe Bildstrecke), tauschten Depp und Butler auch leidenschaftliche Küsse aus – und zwar in aller Öffentlichkeit. Offiziell bestätigt haben sie ihre Beziehung bislang nicht.