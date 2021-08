Nationalratssitz geht an Zürich - Ist Basel politisch bald bedeutungslos?

1 / 7 Ab 2023 soll der Kanton Basel-Stadt seinen fünften Nationalratssitz in Bundesbern verlieren. Kanton Basel-Stadt Das hat Claudio Kuster, Mitarbeiter von Ständerat Thomas Minder (SH) bereits ausgerechnet und war schneller als die Bundesverwaltung. Napoleon’s Nightmare Denn alle vier Jahre entscheidet der Bundesrat welche Kantone aufgrund der Bevölkerungsentwicklung einen Nationalratssitz verlieren oder gewinnen. 20min/Bettina Zanni

Darum gehts Alle vier Jahre werden die Sitze im Nationalrat neu auf die Kantone verteilt.

Vorher entscheidet der Bundesrat welche Kantone aufgrund der Bevölkerungsentwicklung einen Nationalratssitz verlieren oder gewinnen.

Nun hat Claudio Kuster, Mitarbeiter von Ständerat Thomas Minder (SH), bereits ausgerechnet welche Kantone davon betroffen sind.

Alle vier Jahre werden die Sitze im Nationalrat neu auf die Kantone verteilt. Doch bevor es soweit ist, wird der Bundesrat davor entscheiden, welche Kantone an den eidgenössischen Wahlen 2023 an Einfluss gewinnen oder verlieren werden. Dabei können beispielsweise Kantone mit schnell wachsender Bevölkerung auf einen zusätzlichen Sitz im Nationalrat hoffen. Kantone, die langsam wachsen oder sogar Einwohner verlieren, riskieren einen Sitzverlust.

Dieses Mal trifft es Basel-Stadt: Der Stadtkanton wird ab 2023 nur noch vier Nationalräte nach Bern entsenden statt wie bisher fünf. Das progostiziert der Schaffhauser Claudio Kuster in seinem Polit-Blog «Napoleons’s Nightmare», wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Der Grund: Die Bevölkerung ist in den letzten vier Jahren im Stadtkanton nur um 1,9 Prozent gewachsen, während es im nationalen Durchschnitt rund 3 Prozent waren. Und der Basler Sitz wandert ausgerechnet nach Zürich.

Denn die Sitzzahl in der grossen Kammer bleibt konstant bei 200. Entscheidend für die Sitzverteilung ist nur ein Kriterium: die Bevölkerungszahlen, die das Bundesamt für Statistik (BFS) per Ende 2020 für jeden einzelnen Kanton ausgewiesen hat. Kuster, der auch persönlicher Mitarbeiter von Ständerat Thomas Minder (SH) ist, hat schon vor den beiden Wahlen 2015 und 2019 die Sitzverschiebungen, gestützt auf die BFS-Zahlen, als Erster berechnet. Das inoffizielle Nationalrats-Orakel lag dabei immer richtig.

«Die Politik wird im IC Zürich-Bern gemacht und Basel sitzt da nicht drin», Michael Hermann, Politgeograf

Bis 2027 droht aber auch Baselland ein Sitzverlust zu Lasten von vermutlich Luzern oder Freiburg. Der Halbkanton hat aktuell Sitze in der grossen Kammer in Bern. Der doppelte Sitzverlust wäre für die Region Basel hart, zumal beide Halbkantone auch mit nur je einem Mandat im Ständerat vertreten sind. Stürzt Basel in die politische Bedeutungslosigkeit ab?

Politgeograf Michael Hermann findet ja, formuliert den Bedeutungsverlust aber weniger dramatisch. «Die Mittellandachse Zürich-Bern wird politisch immer dominanter. Mit nur einem Sitz im Ständerat ist Basel ohnehin schon in der Defensive», sagt er. «Mit dem drohenden Sitzverlust im Nationalrat spitzt sich die Situation noch weiter zu.» Beide Basel blieben da gewissermassen hinter dem Berg. «Die Politik wird im IC Zürich-Bern gemacht und Basel sitzt da nicht drin», bringt es Hermann auf den Punkt.

Wolle die Region an Gewicht in Bern gewinnen, «müssen die beiden Halbkantone fusionieren», so der Politologe. Die Teilung Basels in zwei Halbkantone schwäche ihren Einfluss und ihre politische Handlungsfähigkeit.

«Klar, es ist bedauerlich, aber das sind die Spielregeln» Beat Jans, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans findet den Verlust zwar schade, aber bleibt dennoch optimistisch. «Klar, es ist bedauerlich, aber das sind eben die Spielregeln», so Jans. Er glaube, dass die Bevölkerung im Stadtkanton nämlich bald wieder wachsen werde. Dabei setze er auf die neu entstehenden urbanen Stadtquartiere wie beispielsweise das Klybeck oder Wolf. «Es ist möglich, dass sich durch diese neue Erweiterung, die Zahl wieder korrigieren lässt», meint Jans.