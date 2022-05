Bevölkerungsanteil: Ist Bern die unbedeutendste Hauptstadt Europas?

Nirgends in Europa konzentriert sich die Bevölkerung so wenig auf den Grossraum der Hauptstadt wie in der Schweiz. Was sind die Gründe? Und ist das schlimm?

In keinem anderen europäischen Land ist der Bevölkerungsanteil in der Hauptstadtregion kleiner. «Natürlich sind Vaduz oder Andorra la Vella weniger bedeutsam. Gemessen an der Grösse der Schweiz ist Bern allerdings schon ein besonderes Leichtgewicht», sagt Politgeograf Michael Hermann.

Manche Hauptstädte sind wahre Magnete. Im Grossraum Wien beispielsweise leben etwa 2,8 Millionen Menschen, was einem Drittel der österreichischen Gesamtbevölkerung entspricht. Der Metropolitanraum von Paris, mit seinen Ballungsgebieten der grösste in der EU, beheimatet rund 12,5 Millionen Menschen – immerhin fast ein Fünftel aller Franzosen.

Ganz anders sieht es in unserer Bundesstadt aus: In der gesamten Agglomeration Bern, die rund 70 Gemeinden zählt, sind nur gerade fünf Prozent der Schweizerischen Landesbevölkerung wohnhaft, wie eine Visualisierung des Kartenerstellers «Nerdy Maps» zeigt, die kürzlich auf Twitter gepostet wurde. In Bezug auf den Anteil der Gesamtbevölkerung, der im Grossraum der Hauptstadt lebt, bildet die Schweiz damit das europäische Schlusslicht:

Interessant: Auch in flächenmässig vergleichbaren Ländern leben deutlich mehr Menschen in der Hauptstadtregion, so etwa in Dänemark (35%) oder Belgien (24%). Die Frage drängt sich auf: Ist Bern die unbedeutendste Hauptstadt Europas?

«Zentral und doch irgendwie am Rand»

Politgeograf Michael Hermann drückt es diplomatisch aus: «Natürlich sind Vaduz oder Andorra la Vella weniger bedeutsam. Gemessen an der Grösse der Schweiz ist Bern allerdings schon ein besonderes Leichtgewicht.»

Dass sich die Bevölkerung hierzulande so wenig auf die Hauptstadtregion konzentriert, liegt Hermann zufolge darin begründet, dass die moderne Schweiz von 1848 ein Zusammenschluss von Kleinstaaten war. «Hier gab es nie ein starkes Zentrum wie Wien, Kopenhagen oder London. Bern war als Hauptstadt bloss ein Kompromiss – was auch in der Bezeichnung ‹Bundesstadt› zum Ausdruck kommt», erklärt Hermann. Dennoch sei bemerkenswert, dass Bern nach 1848 nicht stärker habe zulegen können, so wie etwa Washington DC oder Brasìlia, die als Planhauptstädte künstlich aus dem Boden gestampft wurden und heute als Ballungsräume für die USA und Brasilien trotzdem viel bedeutsamer seien als Bern für die Schweiz.

Dass die Bundesstadt nicht stärker profitieren konnte, habe zum einen mit dem ausgeprägten Föderalismus zu tun, sagt Hermann. So wurden etwa die beiden ETHs zum Ausgleich in Lausanne und Zürich erreichtet. Bern müsse sich allerdings auch an der eigenen Nase fassen: Zunächst habe es den Anschluss ans Eisenbahnnetz verschlafen, dann sei der Bau eines grossen Nationalflughafens am Widerstand der Bauern gescheitert. Das Resultat ist hinlänglich bekannt: Heute ist Zürich das wirtschaftliche Zentrum der Deutschschweiz, die Genferseeregion jenes der Romandie. «Bern liegt zentral und doch irgendwie am Rand», bilanziert Hermann.

«Bedeutung kann man nicht mit Grösse gleichsetzen»

Für Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) ist dagegen klar: «Bedeutung kann man bestimmt nicht mit Grösse gleichsetzen.» Er verweist darauf, dass in der Agglomeration von Berlin ebenfalls nur sechs Prozent der deutschen Bevölkerung leben, in jener von Reykjavik hingegen 64 Prozent der isländischen Bevölkerung. «Aufgrund der reinen Zahlen müssten Berlin und Bern ähnlich unbedeutend sein und Reykjavik wahnsinnig bedeutender. Das würde wohl niemand so behaupten.»

Ohnehin fände es der Stadtpräsident nicht wünschenswert, wenn sich die Landesbevölkerung stärker auf den Grossraum der Bundesstadt konzentrieren würde: «Für den Zusammenhalt des Landes und die Solidarität zwischen den Regionen ist es bestimmt von Vorteil, wenn die Bevölkerung im Metropolitanraum der Hauptstadt nicht allzu gross ist.» Das Beispiel Frankreich etwa zeige, dass im übrigen Staatsgebiet ein ‹Anti-Hauptstadtreflex› resultieren könne, wenn die Hauptstadt als zu dominant wahrgenommen werde. Die Frage um die Grösse der Hauptstadt im Vergleich zum ganzen Land sei daher sekundär: «Vielmehr müssen wir uns überlegen, wie wir die Zusammenarbeit in funktionalen Räumen in Zukunft schlau organisieren.»

Diesbezüglich, sagt von Graffenried, habe Bern in der Vergangenheit durchaus vorwärts gemacht und seine Position als Hauptstadt etwa gegenüber dem Finanzplatz Zürich, der Basler Pharmaindustrie oder Genf als Sitz internationaler Organisationen bereits in der Vergangenheit gestärkt, beispielsweise durch das 2010 initiierte Projekt «Hauptstadtregion Schweiz».

Politgeograf Hermann räumt ein, dass der geringe Anteil der Landesbevölkerung in Berns Agglomeration für die Bundesstadt keine gravierenden Folgen habe. «In gewissem Sinn ist das gesamte Schweizer Mittelland ein grosser zusammenhängender Ballungsraum, deshalb spielt dies keine so grosse Rolle», so Hermann. Der Vergleich mit anderen Hauptstädten in Europa und weltweit zeige jedoch, «dass in Bern eigentlich mehr Potenzial stecken müsste, als es bis heute zu Boden bringt».