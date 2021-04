Genau so wie Satiriker Andreas Thiel. Dieser ist auch für die geplante Demo des Bündnisses am 10. April in Altdorf als Redner angekündigt auf einem Flyer, doch diese Demo erhielt bisher keine Bewilligung. Wenn diese nach einer Beschwerde nicht doch noch erteilt wird, sagt das Bündnis die Demo ab.

Am nächsten Samstag, 10. April, wollte das «Aktionsbündnis für eine vernünftige Corona-Politik» in Altdorf eine riesige Demonstration mit dem Motto «Schluss mit Corona-Notrecht, Nein zum Covid-19-Gesetz» durchführen. «Wir haben Platz für 10’000 Besucher», heisst es auf dem Flyer zur Demo. Doch Ende März gaben die Behörden bekannt, den Anlass nicht zu bewilligen. Die Sicherheitsdirektion verwies unter anderem darauf, dass man ab einer gewissen Demo-Grösse die Maskenpflicht nicht mehr durchsetzen könne und dass bei einem solchen Anlass «erhebliche Infektionsgefahr» für die Teilnehmer, Polizisten und für Dritte bestehe. Auch die Kantonspolizei Uri kündigte am 25. März bereits an, eine Demo zu verhindern: «Am 10. April werden wir auf jeden Fall im betreffenden Gebiet präsent sein und jegliche Versuche, eine nicht bewilligte Demo dennoch durchzuführen, unterbinden.»

Beschwerde ist hängig

Videos rufen zur Teilnahme in Altdorf auf

Bei Telegram gibts es indes Kanäle, wo in Beiträgen dazu aufgerufen wird, trotz des Verbots nach Altdorf zu kommen. In einem solchen Kanal mit über 12’000 Mitgliedern wird die Reise nach Altdorf mit dem Mythos um Freiheitskämpfer Wilhelm Tell beworben; in Altdorf steht das Wilhelm-Tell-Denkmal. In einem Text zu einem entsprechenden Video auf Telegram heisst es in ironischem Ton: «Altdorf braucht eure Tourismus-Hilfe. Helft mit, dass Altdorf am 10. April wieder zu dem wird, was es mal war. Eine tolle Stadt mit einem Gründerkanton mit echten Menschen, die keine Lust auf Hutgrüssen haben.»