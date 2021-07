Mit Ring gesichtet - Ist Britney Spears verlobt?

Britney Spears wurde in Los Angeles mit einem Klunker am Ringfinger fotografiert. Die Paparazzi-Bilder liegen der «Daily Mail» vor.

Zuletzt kritisierte sie in zwei Instagram-Posts ihre Fans, die sich über ihre Tanz-Videos lustig machen, sowie ihre Familie, die in den vergangenen Wochen Britney erstmals öffentlich unterstützte.

Popstar Britney Spears wurde am Sonntag von Paparazzi mit einem Diamantring am Finger fotografiert. Auf den Fotos, die der «Daily Mail» vorliegen, ist die 39-Jährige mit ihrem Freund Sam Ashgari (27) in einem Drive-Through in Los Angeles zu sehen. Während Britney die Hand aus dem Auto streckt, um einen Eiskaffee-Becher entgegenzunehmen, blitzt an ihrem Ringfinger ein Diamant auf. Hat sie sich etwa mit ihrem Freund Sam Ashgari verlobt?