Langzeitstudie Ist «Burn-out» eine Diagnose fürs Leben?

Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und eine verringerte Stresstoleranz: Viele Burn-out-Symptome bleiben auch nach einer erfolgreichen Therapie bestehen.

Die schwedischen Forscher hatten für ihre im Fachjournal «BMC Psychology » veröffentlichte Studie 217 Frauen und Männer untersucht, die wegen des Erschöpfungssyndroms in einer speziellen Stress-Klinik in Göteborg ambulant behandelt wurden. Die Therapien waren dabei jeweils auf die individuellen Symptome der Patienten zugeschnitten und umfassten etwa Stressmanagement-Kurse, Psychotherapie oder Schlaf- sowie Bewegungsberatungen.

Nach sieben Jahren noch Symptome

Dabei zeigte sich, dass sich nach den sieben Jahren nur 16 Prozent der ehemaligen Burn-out-Patienten für vollständig genesen hielten. 4 Prozent gaben an, sich gleich oder sogar schlechter zu fühlen. Die grosse Mehrheit (80 Prozent) fühlte sich immerhin besser als vor der Therapie. Aber auch sie gaben an, immer noch an einem oder mehreren Symptomen zu leiden.