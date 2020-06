Musikvideo-Reaktionen

«Ist Christina der Diamant in Lucas Leben?»

Luca Hänni hat das Musikvideo zu seinem Song «Diamant» veröffentlicht. An seiner Seite ist darin «Let’s Dance»-Tanzpartnerin Christina Luft zu sehen.

In der Nacht auf Freitag feierte das Musikvideo zu Luca Hännis Single «Diamant» Online-Premiere. Fans spekulierten schon länger, wen der 25-Jährige im Clip wohl mit den romantischen Zeilen «Du bist 110 Karat, deine wunderschöne Art. An dich kommt niemand ran, du bist ein Diamant» besingen wird. Nun ist klar: Es ist keine Geringere als seine «Let’s Dance»-Tanzpartnerin Christina Luft (30).

Die beiden tanzen im Musikvideo durch einen Wald und beim Sonnenuntergang an einem See – er mit offenem Hemd, sie im professionellen Tanzkleid. Man merkt, dass Luca und Christina mehrere Monate gemeinsames Training hinter sich haben, denn eingespielter könnte das Team bei seinen Tanzschritten nicht wirken. Der Sänger und die Profitänzerin stellten bislang jedoch stets klar: Sie seien nur gute Freunde und kein Liebespaar. Dennoch halten sich die Gerüchte um eine mögliche Beziehung hartnäckig.

Musikvideo kommt bei Fans gut an

Die Fans scheinen von der Vorstellung, dass Luca und Christina ein Paar sein könnten, jedenfalls nach der Veröffentlichung des «Diamant»-Videos noch begeisterter zu sein. «Man merkt die Spannung zwischen euch und wie gut das passt», schreibt eine Userin in der Kommentarspalte des Youtube-Videos . Und ein anderer Fan stellt die Frage aller Fragen: «Ist Christina der Diamant in Lucas Leben?» Man ist sich einig – herzig wären Christina und Luca als Paar.

Die Reaktionen auf das neue Video sind auf Youtube allgemein positiv. «Das ist so mega schön, wie ihr tanzt, und so wundervoll, wie ihr zusammen harmoniert», heisst es in einem Kommentar beispielsweise. «Ich finde es toll, dass Luca seine neuen Tanzkünste auch direkt in sein Musikvideo einbaut», schreibt eine andere Userin begeistert.