Hand in Hand am Festival - Ist Cruz Beckham hier mit seiner Freundin unterwegs?

Jetzt scheint auch der Jüngste der drei Beckham-Brüder verliebt zu sein: Cruz (16) wurde am Sonntag beim Reading Festival an der Seite seiner angeblich neuen Freundin gesichtet. Bliss Chapman ist 15 Jahre alt und die Tochter von Model Rosemary Ferguson – eine gute Freundin von Cruz’ Mami Victoria (47).

Seine älteren Brüder Brooklyn (22) und Romeo (18) sind bereits in festen Händen, jetzt zieht auch er nach: Cruz Beckham (16) scheint erstmals verliebt! Am Sonntag zeigte sich der 16-Jährige öffentlich an der Seite eines Mädchens – und die Bilder sagen hier wohl mehr als tausend Worte. Auf den Fotos ist nämlich zu sehen, wie die beiden mit einem verschmitzten Grinsen und händchenhaltend über das Gelände des Reading Musikfestivals in Grossbritannien schlendern.