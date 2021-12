Erneut Corona-Regeln missachtet – Ist CS-Präsident Horta-Osório noch tragbar?

Für einen Freizeittrip an den Wimbledon-Final soll er die Quarantäne-Regel gebrochen haben.

CS-Verwaltungsratspräsident Antonio Horta-Osorio hat Ärger am Hals.

Doch der neue Chef sorgt mit seinen Eskapaden für noch mehr Unruhe. Aufregung verursachte er, als er sich selbst anzeigte, weil er die Schweizer Quarantänepflicht verletzt hatte . Die Bank leitete eine Untersuchung ein. Dabei fand sie heraus, dass der Portugiese schon im Sommer die Quarantäne bei einem Privat-Trip an den Wimbledon-Final missachtet haben soll, wie «Reuters» unter Berufung auf anonyme Quellen schreibt.

Die Bank will auf Anfrage keinen Kommentar dazu abgeben. Doch für viele reicht es jetzt mit den Eklats. Die Compliance-Expertin und Juristin Monika Roth findet Horta-Osório an der Spitze der Credit Suisse schon seit dem ersten bekannt gewordenen Quarantäneverstoss nicht mehr tragbar, wie sie zu 20 Minuten sagt.

«Dieses Verhalten geht einfach nicht»

«Wir sind im zweiten Jahr der Pandemie, da geht so ein Verhalten des Verwaltungsratspräsidenten einer Bank einfach nicht. Zumal die CS seit Jahren mit Skandalen kämpft», sagt Roth. Von der internen Untersuchung der Bank erwartet sie keine Fortschritte. «Man hat ja schon den ersten Verstoss gegen die Quarantäneregeln einfach so hingenommen», so Roth.