1 / 8 Billie Eilish wurde in Los Angeles bei einem Spaziergang mit Hund Shark und Schauspieler Tyler Vorce fotografiert. Ronin47 / SplashNews.com Dabei entstand auch dieser Kuschel-Schnappschuss. Sind das die ersten offiziellen Pärlifotos? Ronin47 / SplashNews.com Vor Kurzem ist Billies Doku «The Worlds A Little Blurry» erschienen. Während der Aufnahmen trennt sie sich von ihrem Ex Brandon Q. Instagram/billieeilish

Darum gehts Sängerin Billie Eilish (19) wurde am Wochenende mit einem neuen Boy gesichtet.

Ob Schauspieler Tyler Vorce jetzt Billies Neuer ist, ist noch unklar.

Die Management beider Parteien halten dicht.

Pop-Hype Billie Eilish (19) wurde am Wochenende bei einem gemütlichen Spaziergang in Santa Barbara, Kalifornien, fotografiert. Auf den Bildern kuschelt sie sich zärtlich an ihre Begleitung – Schauspieler Matthew Tyler Vorce. Billies Pitbull Shark war beim Coffee-Walk ebenfalls dabei.

Auf einem der Fotos legt Vorce seine Arme um Billie, die sich dabei an seine Schulter kuschelt. Ob die beiden jetzt ein Paar sind, wurde von keinem der jeweiligen Managements kommentiert.

«Mein Herz ist immer noch bei ihm»

Billies neuer Maybe-Boyfriend beschreibt sich selbst übrigens als Schauspieler und Autor. Er soll gemäss Fotoagentur 29 Jahre alt sein. Sein Insta-Profil ist seit Montag auf Privat gestellt. In der Doku «Billie Eilish: The World’s A Little Blurry» war erstmals Billies Ex Brandon Q zu sehen. Nach der Erstausstrahlung gab die Sängerin bekannt, dass sie im Moment niemanden date. «Mein Herz ist immer noch bei ihm», gab die Sängerin damals zu.

In der Doku kam Billies Ex eher schlecht weg, worauf Eilish-Fans gegen Brandon Q hetzten. Als Billie Wind davon bekam, bat sie ihre Fans darum, «nett» zu den Leuten zu sein, egal was passiere.