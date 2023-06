Kinostarts Juni 2023: Ist das der gruseligste Horrorfilm des Jahres?

«The Boogeyman»

Die Teenagerin Sadie (Sophie Thatcher) und ihre jüngere Schwester Sawyer (Vivien Lyra Blair) trauern um ihre Mutter. Der Vater Will (Chris Messina) versucht den Schmerz zu verdrängen und stürzt sich in seine Arbeit als Psychotherapeut. Als der verzweifelte Lester (David Dastmalchian) eines Tages vor der Tür steht und unbedingt mit Will sprechen will, erzählt der Patient, dass seine beiden Kinder auf mysteriöse Weise verstorben sind und kurz zuvor «Boogeyman!» geschrien haben.