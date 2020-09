Ist das der hässlichste Insta-Trend aller Zeiten?

Vielleicht ist dir an deinem Instagram-Feed in letzter Zeit auch etwas aufgefallen, zum Beispiel in Schaum gehüllte Spiegel, «tropfende» Stühle oder gewagte Bilderrahmen in Wölkchen-Optik? Dann bist du dem neuen Bauschaum-Trend bereits begegnet. Auf den ersten Blick sehen die Kreationen ein bisschen aus wie Kunstwerke, die Pastellfarben sorgen für einen Retro-Effekt.