Lang, länger, am längsten: Der junge Amerikaner Jacob Pina hat einen selten langen Daumen.

Was der 21-jährige Jacob Pina kann, kann wohl niemand sonst. Mit 14 hat der junge Amerikaner festgestellt, dass er mit seinem Daumen etwas Besonderes anstellen kann. So kann Pina den Finger ausrenken und ihn so fast um das Dreifache verlängern. Aus regulär 5 werden dann plötzlich 13,9 Zentimeter.